Palazzo Tumino e la cittadella della giustizia di Ragusa, un affare da 50 milioni

Tromba d'aria a Mazara del Vallo, cede muro di cinta di un giardino

CronacaTrapani

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta a Mazara del Vallo, nel trapanese. E' accaduto nelle prime ore della mattinata, causando danni nella zona di Via Salemi con il crollo di un pannello pubblicitario nei pressi di un distributore Esso.
Pochi metri dopo, il forte vento ha fatto cedere il muro di cinta di un giardino nei pressi del supermercato Lidl, la cui porta d'ingresso è stata scardinata. Il tufo che si è trascinato a terra ha danneggiato una Fiat Panda e un furgone parcheggiati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti.

