Aeroporto di Catania, Nico Torrisi riconfermato Ad della Sac

Nico Torrisi è stato riconfermato amministratore delegato della Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

L'assemblea dei soci si è svolta in mattinata ed è stata quella definitiva, dopo mesi di trattative tra tutti i partiti.

Il nome che non è mai stato realmente in discussione è proprio quello di Torrisi che negli ultimi anni ha guidato Fontanarossa e che ha avviato la privatizzazione dello scalo catanese. La notizia pubblicata da lasicilia.it ha trovato conferme in ambienti informati.

Gli altri nomi, tutti scelti all'unanimità dai soci, sono: Anna Quattrone, nel ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione, che sarà affiancata dai consiglieri Giuseppe Alfano, ex sindaco di Comiso, Salvo Panebianco, ex assessore provinciale ed ex vicesindaco di Paternò, e l'avvocata penalista Francesca Garigliano, già presidente dei Cda di Asec e Asec trade tra il 2014 e il 2018.