Variazioni di bilancio a Siracusa, Pd e opposizione abbandona l'aula

Il gruppo consiliare di Siracusa del PD, insieme agli altri gruppi di vera opposizione Fdi e Fi e alla consigliera Rabbito, questa mattina ha abbandonato l'aula e ha lasciato in perfetta solitudine una maggioranza incapace di mantenere il numero legale, anche con la spalla di ex consiglieri di opposizione, e votarsi da sola le variazioni di bilancio all’ordine del giorno della seduta odierna. I consiglieri del Partito Democratico, Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco, prima di abbandonare l’aula, hanno ricordato che per legge le variazioni di bilancio vanno esitate entro il 30 novembre di ogni anno e hanno denunciato a chiare lettere il comportamento dell’amministrazione comunale, che senza riguardo verso le prerogative del consiglio comunale, continua a portare in aula “all’ultimo minuto” temi importanti per sottrarli ad un serio ed approfondito dibattito con le forze politiche, delle quali evidentemente teme il confronto. In un'aula vuota di appena 16 persone il Sindaco risulta come sempre assente: un primo cittadino che con la sua assenza offende l'aula e la città.