Modica, educazione ambientale: al plesso scolastico Piano Ceci la bandiera "EcoSchool

Consegnata a Modica la bandiera EcoSchool al plesso Piano Ceci dell’Istituto Santa Marta-Ciaceri, simbolo del percorso virtuoso compiuto dalla scuola nell’ambito del programma internazionale di educazione ambientale. "Il nostro assessorato - afferma l'assessore all'Ambiente, Samuele Cannizzaro - attraverso l’Ufficio Ecologia, ha creato nei mesi scorsi una vera e propria regia cittadina per accompagnare tutte le scuole di Modica nel percorso EcoSchool, un itinerario strutturato in sette passaggi obbligati che portano all’ambito riconoscimento della Bandiera Verde. Un lavoro corale, realizzato insieme ai dirigenti, ai docenti e agli studenti, che oggi inizia a dare risultati tangibili. Tre le scuole modicane che hanno già ottenuto l’importante certificazione: Santa Marta-Ciaceri, Giacomo Albo e Raffaele Poidomani. Altre stanno completando il percorso. La cerimonia al Piano Ceci è stata emozionante. I bambini sono stati i veri protagonisti, con canti, coreografie, piccoli spettacoli dedicati all’ambiente e persino un TG Green realizzato da loro. Hanno mostrato una consapevolezza sorprendente e una cura autentica per il tema della sostenibilità. La scuola ha conquistato la bandiera EcoSchool grazie a un progetto consolidato: un orto sociale curato dagli alunni e una serra didattica attiva da tempo, strumenti concreti con cui i bambini imparano quotidianamente il valore del rispetto dell’ambiente".