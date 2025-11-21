Studente accoltellato a Milano, uno degli arrestati: 'Non c'ho visto più'

ou
ULTIME NOTIZIE

Al via nel carcere milanese di San Vittore gli interrogatori di garanzia, davanti alla gip Chiara Valori, dei due 18enni arrestati il 18 novembre, assieme a tre 17enni, per la rapina e il tentato omicidio del 12 ottobre, nella zona della movida milanese di corso Como, ai danni di uno studente bocconiano di 22 anni, pestato con violenza e poi accoltellato, tanto da subire lesioni permanenti.
"Non c'ho visto più, non pensavo di averlo colpito così.
Giravo armato del coltello, perché sono stato aggredito in passato". È la versione resa, in sostanza, da uno dei due maggiorenni. Da quanto si è appreso, lui e l'altro maggiorenne si rimpallano le responsabilità con gli altri tre minori arrestati. "Sono intervenuto dopo nella zuffa e non c'ho visto più", ha detto, in sostanza, l'accoltellatore. Prima avrebbero agito, stando al suo racconto, i tre minori.
Il maggiorenne accusato di aver fatto da 'palo' "ha risposto, in questo momento è davvero preoccupatissimo e sconvolto per le condizioni della vittima, a cui manifesta ovviamente vicinanza augurandogli il meglio e anche io personalmente vorrei fare questo per la famiglia, perché mi sembra doveroso farlo assolutamente, come genitore", ha spiegato il suo difensore, l'avvocata Elena Patrucchi.

