Zelensky, 'momento difficile, siamo a un bivio'

Volodymyr Zelensky si è rivolto agli ucraini in merito al piano di pace degli Stati Uniti. "Siamo ora in uno dei momenti più difficili della nostra storia.
La pressione sull'Ucraina è al suo massimo. L'Ucraina potrebbe ora trovarsi di fronte a una scelta molto difficile: o la perdita della sua dignità o il rischio di perdere un partner chiave", ha affermato il presidente, come riportano i media ucraini.
Zelensky ha parlato di una scelta: o "i difficili 28 punti, o un inverno estremamente difficile, il più difficile, e ulteriori rischi" aggiungendo che non tradirà gli interessi nazionali ma che lavorerà "in modo rapido" con gli Usa.

