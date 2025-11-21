Sindacodi Altomonte: "Scioglimento del Consiglio ingiusto e immotivato"

ll sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola, in un messaggio rivolto alla cittadinanza, definisce "ingiusto e non motivato" lo scioglimento del Consiglio comunale per presunti condizionamenti della criminalità organizzata disposto ieri sera dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"Oggi - scrive il sindaco Coppola - è un giorno brutto per Altomonte. Ed il più brutto della mia vita come sindaco.

La decisione di sciogliere il Consiglio comunale é basata su situazioni non reali e non corrispondenti al vero e, soprattutto, danneggia l'immagine di Altomonte. Ringrazio gli amministratori di oggi e di ieri, i dipendenti comunali e ogni persona che ha collaborato con me in questi anni per fare crescere Altomonte. E chi ha sempre creduto in noi e ci ha sostenuto. Da adesso ogni mio sforzo e ogni mia energia saranno finalizzati a difendere l' onore, l'immagine e l'onestà di Altomonte, degli altomontesi e di noi amministratori dal 2019 ad oggi in ogni sede giudiziaria possibile perché la verità venga ristabilita. Saranno giorni difficili, ma io credo sempre e ancora nella giustizia e nella forza della verità".