Aeronautica militare, 132 studenti al corso a Crotone

Giornata dedicata al volo in elicottero per gli studenti che partecipano al Corso di Cultura Aeronautica (CCA) in programma fino al 27 novembre a Crotone, iniziativa promossa dall'Aeronautica militare e rivolta ai ragazzi degli istituti superiori del territorio.

Gli studenti hanno potuto partecipare ad un volo dimostrativo salendo a bordo dell'elicottero HH-139 dell'Aeronautica militare al 15° Stormo di Cervia, con base all' 84° Centro SAR di Gioia del Colle.

A condurre il volo il tenente colonnello Ivano Sorrentino, comandante del Centro Sar di Gioia del Colle, affiancato dal secondo pilota, capitano Gabriele Petrini.

In servizio anche il sergente maggiore capo Giuseppina Scognamiglio, il sergente maggiore aiutante Giuseppe Stano e il primo luogotenente Gianpaolo Sfarzetta.

Il Centro Sar opera per attività di recupero e soccorso in ambito militare e civile, trasporto sanitario urgente, integrazione alla difesa aerea in occasione di grandi eventi e missioni di antincendio boschivo. "Siamo un equipaggio - ha detto Sorrentino - sempre pronto a qualsiasi evenienza. Offrire ai ragazzi questa esperienza è il modo migliore per avvicinarli al mondo del volo militare".

Da lunedì a mercoledì sono previsti 8-10 voli al giorno, con sei studenti a bordo più l'equipaggio. L'attività pratica segue una prima settimana di lezioni teoriche tenute dal personale del 60° Stormo di Guidonia.

La prima parte del corso, dedicata alle lezioni teoriche, svoltasi nell'auditorium del liceo scientifico Filolao di Crotone, è stata coordinata dal tenente colonnello Antonio Schifano, Capo Ufficio del 60° Stormo di Guidonia. "Qualche anno fa - ha detto Schifano - sono atterrato a Crotone per caricare un'ambulanza con una persona in pericolo di vita e trasportarla a Milano. La soddisfazione di avere dato una speranza a qualcuno è immensa. Qui al corso cerchiamo di trasmettere ai giovani la nostra esperienza e la nostra passione per un lavoro che può diventare una professione".

Il colonnello Stefano Pietropaoli, Capo II Ufficio dello Stato Maggiore Aeronautica - 5° Reparto Relazioni Esterne, ha sottolineato "il valore storico del progetto. Il Corso di Cultura Aeronautica esiste da 60 anni. L'Aeronautica si occupa di difesa dello spazio aereo, ma anche di soccorso e antincendio. Siamo stati impegnati anche nel lancio di viveri su Gaza. Con iniziative come questa vogliamo fare capire ai giovani che possono raggiungere obiettivi incredibili. Il mondo del volo non è solo pilotare: significa anche diventare specialisti in molti settori".

Il corso si concluderà con un test: i tre migliori studenti accederanno a un periodo di addestramento a Guidonia insieme ai vincitori degli altri corsi organizzati in Italia e potranno volare su un aliante.