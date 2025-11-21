Automobilismo, aperte le iscrizioni al Rally del Barocco Ibleo: si correrà il 6 e il 7 dicembre

Aperte le iscrizioni al Rally del Barocco Ibleo che torna dopo quattordici anni d’assenza. Si disputerà sulle strade della provincia iblea il sei e sette dicembre prossimi. L’edizione del ritorno sarà aperta anche alla partecipazione delle auto storiche. Si sono aperte ieri e si protrarranno fino al 28 novembre, ma è probabile che venga richiesto il prolungamento temporale, le iscrizioni alla tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo. La manifestazione mancava dal panorama motoristico siciliano da ben quattordici anni, l’ultima edizione risale infatti al 2011. L’appuntamento rallystico aprirà a Ragusa, Città europea dello sport del 2027, gli eventi del periodo natalizio.

Gli organizzatori hanno scelto di seguire la tradizione, sette in tutto le speciali in programma con l’indimenticabile “Lusia”, che con i suoi 4,65 Km di lunghezza, terrà a battesimo, nella serata di sabato sei dicembre, l’edizione del ritorno. Nella giornata di domenica saranno poi sei i tratti cronometrati in cartello, tre da ripetere due volte: la Salinella legata anch’essa alla tradizione, che con i suoi 9,7 chilometri sarà la prova speciale più lunga del rally e l’inedita la San Giacomo di 7,35 chilometri. Complessivamente il percorso misurerà poco più di 55 chilometri di speciali e si snoderà lungo il territorio dei comuni di Ragusa, Modica e Giarratana. Riordini e parchi assistenza saranno ospitati alla zona industriale di Ragusa. Le verifiche pre-gara troveranno sede al Concessionaria Toyota T.D. Car di Ragusa che è main sponsor della manifestazione insieme a DLF Macchine e Servizi. La partenza delle vetture avverrà invece dal centro del capoluogo Ibleo. Sarà infatti la centralissima Piazza Libertà a ospitare sia la cerimonia di partenza sia quella d’arrivo.

La dodicesima edizione, che si disputò nel 2011 in formula ronde, vide il successo di Maurizio Ciffo e Maria Bruna Petrocitto. Il pilota di Caltagirone scrisse il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione per la settima volta, alle sue spalle completarono il podio Bartolo Mistretta e Giacomo Giannone, seguiti da Roberto Lombardo e Alessio Spiteri.