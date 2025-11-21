Taranto, rimossi blocchi a ex Ilva: attesa per vertice del 28

Sono stati sospesi i blocchi stradali a Taranto dopo la notizia del via libera del Consiglio dei ministri al decreto che introduce misure urgenti per assicurare la prosecuzione delle attività produttive e la convocazione di un tavolo unitario al Mimit per il 28 novembre.

Restano le distanze tra il governo e i sindacati che chiedono la ripresa del confronto a Palazzo Chigi e il ritiro di un piano che a loro dire porterebbe alla chiusura degli stabilimenti.

Ieri la mobilitazione a Taranto con lo sciopero, l'occupazione della fabbrica e i blocchi sulle statali 100 e 106 e la strada per Statte, che hanno paralizzato la circolazione veicolare.

I lavoratori dell'appalto metalmeccanico Eni, unitamente a tutte le Rsu, esprimendo la piena solidarietà ai lavoratori ex Ilva, avevano proclamato 8 ore di sciopero per oggi con l'obiettivo di sostenere la mobilitazione.

Ma l'iniziativa è stata sospesa dopo la convocazione del vertice del 28 novembre. Le sigle metalmeccaniche chiederanno innanzitutto che l'incontro sia contestuale e non in due momenti distinti, come indicato nella nota di convocazione del Mimit, tra gli impianti del Nord e il resto dei siti del gruppo. Fim, Fiom, Uilm e Usb torneranno comunque a riunirsi oggi per fare il punto e decidere eventuali altre iniziative.

Per i sindacati se non sarà modificato il piano, che prevede la rimodulazione dell'attività produttiva, la fermata delle batterie di cokefazione dall'1 gennaio e un percorso di formazione per 1550 lavoratori che si aggiungerebbe ai 4450 in cassa integrazione straordinaria, a marzo lo stabilimento di Taranto è destinato a chiudere.