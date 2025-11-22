Fortino delle armi in casa al Pigno, preso a Catania: aveva pure 35 chili di cocaina

Un mitra Ak 47, cinque pistole, tra cui quattro semiautomatiche ed un revolver, oltre a numerose munizioni per vari tipi di armi.

E ancora: 35 chili di cocaina.

Tutto nella casa di un uomo di 48 anni, perquisita dai poliziotti della sezione antidroga della Squadra mobile di Catania nel quartiere Pigno. L'uomo aveva trasformato la sua abitazione in un fortino di armi, clandestine e da guerra, potenzialmente pronte per essere usate.

Tutte le armi sono state sequestrate per consentire gli accertamenti da parte della Polizia scientifica e verificare la possibile presenza di tracce biologiche e di impronte digitali latenti e l'eventuale utilizzo in episodi delittuosi.

I poliziotti, aperti i cassonetti delle tapparelle della cucina e della camera da letto, hanno trovato la cocaina, suddivisa in 29 involucri.

Il quarantottenne, proprietario dell'appartamento, è stato arrestato per detenzione di armi da guerra, comuni da sparo e clandestine, e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e condotto nel carcere di Piazza Lanza. La detenzione è stata convalidata dal giudice.