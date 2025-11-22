ou
Colta da malore tampona 5 auto in sosta a Floridia, sfiorata la tragedia (FOTO)

Ferito da colpi di pistola alla testa morto 19enne a Napoli

Altro sud

E'stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla fronte, secondo il racconto fornito dai suoi amici, mentre era con loro in auto: un 19enne è deceduto poco nell'ospedale Cto di Napoli.
Il ferimento mortale, sarebbe avvenuto intorno all'una e mezza, in zona Arenaccia, precisamente in via Generale Francesco Pinto.
Agli agenti della Squadra Mobile gli amici hanno riferito di avere udito un boato mentre erano in auto e di avere poi visto il loro amico accasciarsi, con una vistosa ferita alla fronte.
Subito l'hanno accompagnato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata e dove è poi deceduto: il proietille, secondo quanto accertato dai sanitari, è entrato e uscito dalla fronte del ragazzo.
Dalle indagini della Polizia di stato, che sta cercando di fare piena luce sull'omicidio, il ragazzo era uno spacciatore di droga.

