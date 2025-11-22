ou
Colta da malore tampona 5 auto in sosta a Floridia, sfiorata la tragedia (FOTO)

Fiamme in una casa di riposo a Roma, morta un'anziana

Fatti&Notizie

Incendio nella tarda serata di ieri all'interno di una casa di riposo nel Comune di Torrita Tiberina, in provincia di Roma, dove risiedevano 16 persone anziane.
Sul posto i vigili del fuoco. A quanto riferito dai pompieri una donna di 87 anni è morta all'interno della sua stanza mentre altre quattro sono state trasportate in ospedale per intossicazione da fumo. Al termine delle operazioni di spegnimento l'edificio è stato posto sotto sequestro.

