Colta da malore tampona 5 auto in sosta a Floridia, sfiorata la tragedia (FOTO)

Trasportavano 'coca' in auto poi gli trovano armi: 2 arresti a Castelvetrano

CronacaTrapani

Un uomo di 45 anni, sottoposto a sorveglianza speciale, e un altro di 39 sono stati fermati su un'auto dai carabinieri, a Castelvetrano.
Sotto il sedile sono stati trovati 200 grammi di cocaina.
I militari, dopo aver perquisito le loro abitazioni, li hanno arrestati e posti ai domiciliari anche per detenzione di armi e violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale.
A casa del più giovane dei due sono stati trovati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga; nell'abitazione dell'altro, 53 cartucce a pallini calibro 12 e un fucile special Vickers Steel. Denunciato il padre del quarantacinquenne perché deteneva una spada e tre cartucce a pallettoni cal. 12. I due arrestati, dopo l'udienza di convalida sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

