Acate, concorso letterario Hiscor: l'11 dicembre la cerimonia di premiazione

Sono oltre 30 gli adulti appassionati di poesia e narrativa (dall’Italia e dall’estero), ai quali vanno aggiunti gli alunni della scuola secondaria di I grado degli Istituti Comprensivi “Pirandello” di Comiso e “Puglisi” di Acate, che hanno partecipato all’edizione 2025 di “Hiscor”, il Concorso letterario del Circolo di Conversazione (nella foto).

L’appuntamento culturale, dedicato quest’anno alla memoria del professore Antonio Cammarana, che con infaticabile impegno contribuì alla sua riuscita assieme a tutti i presidenti del Sodalizio che si sono succeduti dal 2012, vedrà il suo momento culminante con la cerimonia di premiazione, già fissata per le ore 17 di giovedì 11 dicembre.

A fare gli onori di casa sarà il Direttivo, presieduto da Salvatore Cutraro, presenti le massime autorità cittadine.

La Commissione esaminatrice, la cui composizione sarà resa nota assieme ai nominativi dei vincitori, si è riunita più volte per giudicare gli elaborati, parecchi dei quali provenienti da Niscemi.