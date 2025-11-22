Il Siracusa incassa il gol dell'Altamura per la solita sbavatura ma aggunta l' 1 a 1 in pieno recupero

La solita sbavatura difensiva ed il Siracusa va sotto con l'Altamura. Erano passati da poco 20 minuti e gli ospiti nell'unica azione offensiva vanno in gol. Punizione dalla destra per i biancorossi, Lepore pesca Poli che che di testa (solo in area) gira sul secondo palo e batte Farroni. Il Siracusa reagisce e gioca anche bene sostenuto dai tremila del De Simone che hanno incitato la squadra fino all'ultimo secondo. Il Siracusa ha tre occasioni nel primo parziale per arrivare al pareggio: al 36′, ci prova Guadagni con un mancino dalla distanza ma l’esterno non inquadra lo specchio della porta. Poi al 4' ci prova Parigini, ma la difesa dell'Altamira gli blocca la conclusione. Al primo minuto di recupera occasione da gol per i padroni di casa. Molina svirgola il pallone, Ba di testa appoggia per Guadagni che da ottima posizione con il mancino manda alto.

Nel secondo tempo, Turati manda in campo Di Paolo, Valenti e Gudelevicius. La mossa alla fine risulterà vincente. Al 90' è Valente a fallire il bersaglio. Il fantasista calcia con il mancino a botta sicura ma Viola si immola e salva gli ospiti. E' il preludio al pareggio che arriva al 94' con De Paolo che siglia il definitivo 1 a 1. Un pari per il Siracusa che da ultimo in classifica è in zona play out.