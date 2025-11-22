ou
Campagna 'Cima rossa', Lega Navale contro la violenza di genere

Con droga e coltello, 2 arresti a Villagrazia di Carini

CronacaPalermo

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, con i militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato due giovani termitani accusati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari hanno trovato e sequestrato 278 grammi di cocaina, 56 grammi di crack, 38 grammi di hashish e 7.826 euro in contanti e il materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.
Nel corso dell'operazione è stato individuato un immobile utilizzato come verosimile deposito e centro di confezionamento della droga. Uno degli arrestati, al momento del controllo, aveva un coltello con la lama di 18 centimetri.
I due indagati sono stati portati nel carcere Burrafato di Termini Imerese.

