Pacco con fuochi artificio vicino casa assessore Ferrandelli a Palermo

"Sono arrivati a bordo di una vettura nera hanno piazzato al centro del quadrivio un pacco pieno di fuochi d'artificio e sono fuggiti".

Lo raccontano alcuni residenti che abitano vicino la casa dell'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli che nelle ultime settimane ha subito intimidazioni dopo alcuni sgomberi di appartamenti occupati abusivamente.

Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire a chi la notte scorsa ha piazzato il pacco a pochi metri dall'abitazione dell'assessore comunale a cui è già stata assegnata la scorta.