Lite finisce a coltellate: 47enne denunciato a Francofonte

I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato un 47enne per lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti in contrada Sant'Antonio per sedare una lite tra due uomini e, una volta ricostruita la dinamica, hanno accertato che il 47enne, per futili motivi, aveva ferito con un'arma da taglio un 55enne al termine dell'alterco.

Il ferito, colpito ad una spalla e a un braccio, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Lentini, dove è stato medicato e successivamente dimesso.