Promozione, il derby ibleo con lo Scicli è del Frigintini

Scicli CR 0

Frigintini Calcio 1

Marcatore: pt 38' Concolino

Scicli CR: Fidone, Nigro, Scucces, Gazzè, Salvatore Assenza, Cappello, Riela, Fusca, Vindigni, Spitale, Barroso. A Disp: Bonincontro, Re, Adamo, Pisana, Edoardo Assenza, Bouda, Amore, Battaglia, Zisa. All. Carmelo Giglio.

Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Macauda, Sortino, Angelo Denaro, Arrabito, Concolino, Giurdanella, Savarino, Cultrera, Vitale, Cicero. A Disp: Giovanni Iemmolo, Hegazi, Giovanni Denaro,Floriddia, Candiano, Ragusa, Modica, Tommaso Iemmolo, Salvatore Caruso. All. Ciccio Di Rosa.

Arbitro: Domenico Calanna di Acireale

Assistenti: Federico Camelia di Acireale e Federica Emanuela Giarratana di Enna

Un gol di Thomas Concolino al tramonto della prima frazione di gioco permette al Frigintini di Ciccio Di Rosa di espugnare il “Ciccio Scapellato” e di aggiudicarsi il derby ibleo con lo Scicli CR.

Una vittoria meritata quella ottenuta dalla “Di Rosa Band”, che anche oggi nell'importante sfida salvezza hanno sciorinato una prestazione superlativa che conferma la crescita di un gruppo sul quale tutta la dirigenza modicana ha massima fiducia. Lo Scicli CR ha cercato in qualche modo di raddrizzare il risultato, ma la difesa modicana ha chiuso bene ogni varco e alla fine in diverse occasioni l'undici della Contea ha sfiorato il raddoppio. Lo Scicli CR cerca di sfruttare il fattore campo, ma i rossoblu ospiti entrano in campo con le giuste motivazioni e la giusta “garra” e dopo una breve fase di studio prendono in mano il pallino del gioco e appena alzano i ritmi trovano gli spazi per fare male ai cremisi (oggi in maglia azzurra), che pagano a caro prezzo anche l'espulsione di Barroso già nella prima frazione di gioco.