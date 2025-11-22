Palermo ancora con il fiatone, solo un pari contro la Virtus Entella

Pohjanpalo risponde a Tiritiello, è 1-1 tra Entella e Palermo. Attorno alla mezz'ora sono i rosanero ad andare vicino al gol con un paio di mischie nell'area piccola biancoceleste sbrogliate da Colombi. Quando la partita sembra scivolare verso l'intervallo con il nulla di fatto all'ultimo secondo del tempo Karic-Bariti dialogano sulla destra, il primo arriva sul fondo e mette un pallone teso sul primo palo dove Tiritiello brucia tutti e mette in rete il suo sesto gol stagionale. Il pari del Palermo arriva al 13' della ripresa:

Palumbo ruba palla sull'uscita un po' pasticciata di Tiritiello, porge a Pohjanpalo, in pratica un rigore in movimento che il finlandese finalizza con un rasoterra a fil di palo. Al 20' clamorosa traversa colpita da Franzoni. Sull'altro fronte sempre Pohjanpalo con un piattone al volo manca di pochissimo la porta.

Ma è l'Entella che recrimina di più: al 90' Russo solo in area sbaglia il tiro a giro.