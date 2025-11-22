ou
Ruba in un supermercato e rischia investire vigilantes, arresto a Catania

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un 40enne di Nicolosi che ha rubato alcuni prodotti dagli scaffali di un supermercato di via Gabriele D’Annunzio.
A segnalare l’accaduto alla Sala Operativa della Questura di Catania è stato il responsabile della filiale, allertato dal personale di vigilanza che ha provato a bloccare l’uomo. Il 40enne ha fatto la spesa e alla cassa ha pagato soltanto alcuni generi alimentari, lasciando altri prodotti in uno dei sacchi che aveva con sé. Il gesto non è passato inosservato al personale di vigilanza al punto che il 40enne è stato invitato a svuotare il contenuto dei sacchetti. Tuttavia, l’uomo è riuscito a guadagnare frettolosamente l’uscita e a fuggire via. Dopo essere salito a bordo di un’auto, il ladro ha rischiato di travolgere uno dei vigilantes che lo aveva rincorso.
Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che lo hanno bloccato all’angolo con via Scammacca. Il 40enne è stato arrestato per il reato di rapina impropria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.
Dagli accertamenti effettuati sul posto, si è appurato che il ladro aveva provato a rubare merce per un valore commerciale di 100 euro. Il responsabile della filiale del supermercato ha formalizzato la denuncia contro il rapinatore e i poliziotti, su disposizione del PM di turno, hanno posto l’uomo agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.

