Ambulatori odontoiatrici, a Palermo prima protesi a paziente con disagi economici

Un mese dopo l'attivazione degli Ambulatori di Prossimità Odontoiatrici dell'ASP di Palermo, nell'ambito del Programma Nazionale "Equità nella Salute" (PNES) 2021-2027, è stata impiantata al PTA Albanese la prima protesi totale superiore e inferiore a una paziente di 50 anni, in condizioni di vulnerabilità socio-economica.

La consegna segna un passaggio significativo: grazie alla nuova protesi, realizzata interamente a titolo gratuito, la paziente potrà recuperare la funzione masticatoria e, soprattutto, il sorriso, un elemento decisivo per la qualità della vita e la partecipazione sociale.

Il servizio odontoiatrico dei nuovi Ambulatori di Prossimità è destinato ai cittadini con ISEE inferiore a 10 mila euro, alle persone con esenzione E02, ai cittadini non comunitari con codice STP o ENI, e a quanti vivono condizioni di disagio economico o in contesti sociali svantaggiati.

"Questo primo caso dimostra in maniera chiara cosa significa equità nella salute - afferma il direttore sanitario dell'ASP di Palermo, Antonino Levita - restituire a una persona il diritto di sorridere e di mangiare senza difficoltà non è solo una prestazione sanitaria, ma un atto di giustizia sociale. Gli Ambulatori di Prossimità stanno, già, dimostrando la loro capacità di intercettare i bisogni delle fasce più fragili della popolazione, offrendo servizi che incidono realmente sulla vita quotidiana dei cittadini".

La consegna della protesi rappresenta il primo risultato tangibile di un percorso che mira a ridurre le disuguaglianze nell'accesso alle cure odontoiatriche, settore in cui le barriere economiche spesso impediscono la prevenzione e le terapie essenziali.

Si ricorda che i nuovi ambulatori di odontoiatria sociale si trovano a Palermo, al PTA Albanese di via Papa Sergio I (aperto lunedì dalle 14 alle 20, giovedì dalle 14.30 alle 20 e venerdì dalle 8 alle 14.30), e a Corleone, al poliambulatorio di via Don G. Colletto 19 (aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 14).

Per accedere alle visite è necessaria la prenotazione, contattando il numero 091 7035579 (attivo lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13) o scrivendo all'indirizzo infopnes@asppalermo.org.

Le strutture di odontoiatria sociale si aggiungono ai due ambulatori di prossimità per visite specialistiche, già, attivi alla Casa del Sole e all'Ospedale Ingrassia di Palermo.

L'iniziativa rientra nel "Programma Nazionale Equità della Salute" (PNES) 2021-2027, promosso dal Ministero della Salute in collaborazione con l'INMP (Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà).