La guerra all'Ucraina, domani a Ginevra colloqui Kiev-Usa-Ue

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il piano proposto da Washington per risolvere la crisi in Ucraina non rappresenta "neanche lontanamente" un'"ultima offerta" per Kiev. "Vorremmo raggiungere la pace. Questo avrebbe dovuto accadere già da tempo. Stiamo cercando di porre fine al conflitto in un modo o nell’altro - ha detto ai giornalisti sul prato della Casa Bianca - Se Zelensky rifiuta il piano allora può continuare a lottare fino allo stremo delle sue poche forze".

Domani colloqui a Ginevra con Kiev, Usa e Paesi europei

Secondo quanto rivelano alla Dpa fonti del governo tedesco, rappresentanti delle potenze europee parteciperanno domani a Ginevra ai colloqui con Stati Uniti e Ucraina sul piano di pace proposto da Washington. Saranno presenti il capo della diplomazia statunitense Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff. Anche il segretario all’Esercito degli Stati Uniti, Daniel Driscoll, ricevuto giovedì a Kiev dal presidente Volodymyr Zelensky, è già nella città svizzera per partecipare ai colloqui.

L'Italia sarà rappresentata dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio. Quest’ultimo ha lasciato i lavori del G20 a Johannesburg per partecipare alla riunione, che si terrà al livello di National Security Advisor (Nsa).

"Nei prossimi giorni si terranno consultazioni con i nostri partner sui passi necessari per porre fine alla guerra", ha scritto Zelensky in un post sui social, sottolineando che i rappresentanti ucraini "sanno come difendere gli interessi nazionali dell'Ucraina ed esattamente cosa deve essere fatto per impedire alla Russia di lanciare una terza invasione, un altro attacco contro l'Ucraina, proprio come ha ripetutamente commesso crimini contro il nostro popolo e contro altre nazioni in passato".