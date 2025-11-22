Daspo a 4 tifosi del Polistesa: uno lanciò una bottiglia a calciatore del Taurianova

Quattro provvedimenti di Daspo sono stati emessi dal questore di Reggio Calabria nei confronti di altrettanti tifosi della squadra di calcio di Polistena in relazione all'incontro del campionato di Promozione Asd Sporting Polistena - Asd Taurianova Academy svoltosi il 12 ottobre dello scorso anno.

Un provvedimento della durata di tre anni è stato emesso nei confronti di un tifoso che, dopo aver divelto insieme ad altri la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco, ha lanciato una bottiglietta di plastica contro un calciatore del Taurianova Academy colpendolo al volto.

Nell'occasione, dopo il ferimento, l'arbitro aveva sospeso l'incontro, poi ripreso grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

A conclusione di ulteriori accertamenti, eseguiti dai poliziotti della Uigos del Commissariato di Cittanova della Polizia, nell'ambito del medesimo incontro, sono stati adottati gli altri provvedimenti, ciascuno della durata di un anno, nei confronti di altri tre tifosi del Polistena, responsabili dell'accensione e dell'utilizzo di fumogeni sugli spalti dello stadio, affollati da numerosi spettatori.

Tutti e quattro sono stati, inoltre, denunciati all'Autorità giudiziaria per il lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.