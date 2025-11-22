ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, all'Unitre "lezioni" di primo soccorso con dimostrazioni pratiche

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Il Trapani torna a vincere e cala il tris al Foggia alla quarta sconfitta su 5 partite

Il Trapani torna a vincere e cala il tris al Foggia alla quarta sconfitta su 5 partite

SportTrapani

Il Trapani torna a vincere e castiga al 'Provinciale' il Foggia, calandogli il tris. Per i satanelli è la quarta sconfitta nelle ultime cinque di campionato. Il Trapani sblocca la partita dopo appena 3 minuti con Giron. Il raddoppio è di Fischnaller bravo a sfruttare un errato retropassaggio di Minelli. È lui stesso ad accorciare le distanze prima che Grandolfo, nei minuti finali del primo tempo, ristabilisca il doppio vantaggio del Trapani. Nel secondo tempo accade poco. Da segnalare i circa 300 tifosi del Foggia presenti al Provinciale. Ovviamente sempre più delusi del rendimento della squadra.

Potrebbero Interessarti