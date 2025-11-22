Il Trapani torna a vincere e cala il tris al Foggia alla quarta sconfitta su 5 partite

Il Trapani torna a vincere e castiga al 'Provinciale' il Foggia, calandogli il tris. Per i satanelli è la quarta sconfitta nelle ultime cinque di campionato. Il Trapani sblocca la partita dopo appena 3 minuti con Giron. Il raddoppio è di Fischnaller bravo a sfruttare un errato retropassaggio di Minelli. È lui stesso ad accorciare le distanze prima che Grandolfo, nei minuti finali del primo tempo, ristabilisca il doppio vantaggio del Trapani. Nel secondo tempo accade poco. Da segnalare i circa 300 tifosi del Foggia presenti al Provinciale. Ovviamente sempre più delusi del rendimento della squadra.