Eccellenza, il Modica ospita la Leonzio: una partita insidiosa

Dopo la Semifinale di Coppa Italia raggiunta in settimana, il Modica Calcio si tuffa sul campionato per difendere la testa della classifica. La formazione rossoblù ospita domenica, alle 14,30, al “Pietro Scollo” la Leonzio, formazione rivelazione di questo campionato, oggi al quinto posto in classifica. I bianconeri sono attualmente in ottima posizione, praticamente zona playoff, con un campionato giocato ad alti livelli pur avendo avuto una battuta d’arresto nell’ultima uscita contro l’altra capolista, l’Avola. La formazione allenata da Sequenzia, può contare su elementi d’esperienza, come l’ex Famà e su un gruppo che avrà voglia di rivalsa dopo la gara persa.

Il Modica Calcio potrà contare sull’intero gruppo, con Raciti (nella foto) che dovrà fare a meno del solo Maimone pur restando in dubbio la disponibilità di Mallia. Ecco i convocati:

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese.

Difesori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Sangarè, Intzidis

Centrocampisti: Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Alioto, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.