ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, all'Unitre "lezioni" di primo soccorso con dimostrazioni pratiche

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Diocesi di Noto, completate le nomine degli otto vicari foranei

Diocesi di Noto, completate le nomine degli otto vicari foranei

CronacaRagusaSiracusa

La Diocesi di Noto, guidata dal Vescovo Monsignor Salvatore Rumeo (nella foto), ha completato le nomine dei Vicari Foranei negli otto comuni che fanno parte della Diocesi netina. Ecco il dettaglio:
Avola: Sac. Gianni Donzello; Ispica: Sac. Antonio Maria Forgione; Modica: Sac. Giuseppe Stella; Noto: Sac. Maurizio Novello; Pachino: Sac. Giorgio Parisi; Pozzallo: Sac. Salvo Bella; Rosolini: Sac. Salvatore Cerruto;
Scicli: Sac. Ignazio La China.

Potrebbero Interessarti