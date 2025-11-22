Diocesi di Noto, completate le nomine degli otto vicari foranei
La Diocesi di Noto, guidata dal Vescovo Monsignor Salvatore Rumeo (nella foto), ha completato le nomine dei Vicari Foranei negli otto comuni che fanno parte della Diocesi netina. Ecco il dettaglio:
Avola: Sac. Gianni Donzello; Ispica: Sac. Antonio Maria Forgione; Modica: Sac. Giuseppe Stella; Noto: Sac. Maurizio Novello; Pachino: Sac. Giorgio Parisi; Pozzallo: Sac. Salvo Bella; Rosolini: Sac. Salvatore Cerruto;
Scicli: Sac. Ignazio La China.