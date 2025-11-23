ou
Violenza alle donne, gli eventi della polizia a Catania

Incidente sulla Messina-Catania: auto contro le barriere, muore una donna

CronacaCataniaMessina

Incidente mortale nella serata di sabato sulla Messina-Catania, all'altezza di Roccalumera, in direzione Messina. A perdere la vita una donna russa di 54 anni . L’auto, sulla quale viaggiavano la donna e il compagno, si è schiantata contro le barriere, ribaltandosi sulla carreggiata e finendo sulla corsia di emergenza. La donna che era alla guida è morta sul colpo, il compagno è rimasto ferito gravemente. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polstrada. Per la 54enne non c'è stato nulla da fare, la donna è morta sul colpo. Indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.

