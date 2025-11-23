ou
Violenza alle donne, gli eventi della polizia a Catania

Basket femminile, la Passalacqua Ragusa vince in rimonta e difende il fattore campo. Contro Vicenza finisce 44 a 43

SportRagusa

Vince Ragusa che ci crede fino alla fine. Un punto di scarto, 44 a 43 al termine di una partita non entusiasmante e contrassegnata da basse percentuali al tiro. “In difesa abbiamo tenuto, Vicenza nel terzo quarto non ha segnato per 8 minuti. Il problema è la nostra fase realizzativa. Abbiamo giocato male, ma abbiamo vinto. E ci teniamo questo. Abbiamo fatto 14 punti da palle perse, loro ne hanno fatti 4. Non è stata certamente una bella partita. Dobbiamo fare canestro, questo dobbiamo sistemare”, commenta a caldo Mara Buzzanca, coach Passalacqua.
“Ci abbiamo creduto fino in fondo, non abbiamo mollato. La cosa buona è essere rimaste aggrappate fino all’ultimo guizzo finale. Stiamo lavorando tanto, queste pause ci hanno sicuramente penalizzato. Io stessa sto cercando il ritmo. Ci stiamo impegnando tanto durante la settimana e stiamo lavorando molto bene, bisogna credere nel percorso di crescita che secondo me questa quadra può avere. Sono fiduciosa. Questa partita l’abbiamo portata a casa con un po’di grinta e cattiveria e anche un po’di fortuna, che ci voleva”, dice Chiara Consolini (nella foto), capitana Passalacqua,
“Credo sia una questione di energie, all’intervallo eravamo sopra per rimbalzi e percentuali al tiro. Poi fisicità ed energia di Ragusa si è alzata. Ragusa ha preso 7 rimbalzi in più, e ciò ha permesso di giocare diversi secondi possessi. Ci è mancata energia” analizza il coach di Vicenza Lorenzo Logallo a fine match.
Passalacqua – A.s.Vicenza 44-43
11-17; 25-32 (14-15); 35-37 (10-5); 44-43 (9-6)
Passalacqua Ragusa: Mallo ne, Consolini 19, Cedolini 3, Mazza 2, Stroscio 7, Moriconi 6, Narviciute 2, Olodo, Di Fine, Johnson 5. All.Buzzanca
A.s.Vicenza: De Giovanni 11, Bianchi ne, Fontana, Fusari 13, Peserico 1, Cavazzuti, Ndiaye, Jakpa, Smorto, Kantzy 18. All. Logallo
Note. Tiri da due: Ragusa 11/38 (28%) Vicenza 7/32 (21%); Tiri da tre: Ragusa 5/25 (20%), Vicenza 6/17 (35%); Tiri liberi: Ragusa 7/16 (43%) Vicenza 11/18 (61%); Rimbalzi: Ragusa 48, Vicenza 41: Palle perse, Ragusa 17, Vicenza 20; Palle recuperate Ragusa 6, Vicenza 13; Assist Ragusa 8, Vicenza 11.
Uscite per 5 falli: Jakpa (Vi)
Arbitri: Jacopo Spinelli di Como e Leonardo Petruzzi di Milano

