Violenza alle donne, gli eventi della polizia a Catania

Solarino, Musumesi e Cannata inaugurano la sede di Fratelli d'Italia

PoliticaSiracusa

Si è svolta ieri a Solarino l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia, alla presenza del Ministro Nello Musumeci e dell’ Onorevole Luca Cannata, insieme ai dirigenti locali, militanti e simpatizzanti del partito.
Un momento di grande partecipazione e di forte valore politico e simbolico, che segna la rinascita di FdI a Solarino dopo una fase complessa della vita del circolo.
“Questa sede non è solo un luogo fisico – è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa – ma è la casa di una comunità politica che ha scelto di restare fedele ai propri valori, alla propria storia e alla propria identità di destra, senza cedere a compromessi né ad accordi contro natura”.
Il commissario Salvo Coletta ha voluto ringraziare pubblicamente il coordinatore cittadino Giuseppe Carrubba, Luciano Papa, Salvatore Papa e tutti gli amici che, con coraggio e pazienza, hanno continuato a credere in Fratelli d’Italia e hanno lavorato alla ricostruzione del circolo.
“Questa inaugurazione – è stato ribadito – dimostra che quando si resta fedeli ai principi, quando si mette il partito e il territorio prima dei personalismi, alla fine si vince. Oggi Solarino torna ad avere una sede di Fratelli d’Italia aperta, viva e radicata, pronta ad ascoltare i cittadini e a rappresentare con coerenza la destra di governo”.

