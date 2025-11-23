ou
ULTIME NOTIZIE

Al Catania bastano 10 minuti per battere il Latina: il gol partita è di Forte

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
L'Italia nella morsa del gelo, ma a Siracusa bagni nel mare di Ortigia

L'Italia nella morsa del gelo, ma a Siracusa bagni nel mare di Ortigia

CronacaSiracusa

Se in gran parte del Paese si registra un marcato calo delle temperature e condizioni tipicamente invernali, Siracusa ha vissuto oggi una giornata caratterizzata da clima insolitamente mite. Il sole e le temperature sopra la media hanno trasformato Ortigia in uno scenario quasi estivo. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio decine di persone si sono immerse nelle acque attorno all'isola, approfittando delle condizioni meteorologiche favorevoli. Le immagini di bagnanti e turisti in mare contrastano con quelle provenienti dal resto d'Italia, dove cappotti e sciarpe sono ormai indispensabili. Il fenomeno ha attirato l'attenzione anche dei numerosi visitatori presenti in citta', molti dei quali stranieri, che hanno affollato il lungomare per scattare foto e concedersi un bagno fuori stagione. "Non avremmo mai pensato di poter nuotare a fine novembre", ha riferito una coppia proveniente dal Nord Europa.

Potrebbero Interessarti