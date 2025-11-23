L'Italia nella morsa del gelo, ma a Siracusa bagni nel mare di Ortigia

Se in gran parte del Paese si registra un marcato calo delle temperature e condizioni tipicamente invernali, Siracusa ha vissuto oggi una giornata caratterizzata da clima insolitamente mite. Il sole e le temperature sopra la media hanno trasformato Ortigia in uno scenario quasi estivo. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio decine di persone si sono immerse nelle acque attorno all'isola, approfittando delle condizioni meteorologiche favorevoli. Le immagini di bagnanti e turisti in mare contrastano con quelle provenienti dal resto d'Italia, dove cappotti e sciarpe sono ormai indispensabili. Il fenomeno ha attirato l'attenzione anche dei numerosi visitatori presenti in citta', molti dei quali stranieri, che hanno affollato il lungomare per scattare foto e concedersi un bagno fuori stagione. "Non avremmo mai pensato di poter nuotare a fine novembre", ha riferito una coppia proveniente dal Nord Europa.