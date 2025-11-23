ou
Al Catania bastano 10 minuti per battere il Latina: il gol partita è di Forte

Via libera raddoppio ferroviario Messina - Catania in area Taormina

CronacaCataniaMessina

Via libera dalla giunta della Regione Siciliana alla proposta di modifiche da apportare alla progettazione del raddoppio ferroviario della linea Messina-Catania nel territorio di Taormina. Il passaggio della variante tecnica in giunta regionale consentirà alla Regione di formulare un atto di indirizzo da trasmettere per l’assenso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in modo che Rfi possa avviare in termini progettuali, autorizzativi e realizzativi quanto concordato. «Abbiamo ascoltato le richieste del territorio - afferma l’assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò - confrontandoci con tutti i soggetti interessati in modo da trovare una soluzione che contemperi la necessità di modernizzare l’infrastrutturazione della Sicilia senza causare disagi eccessivi a chi vive e opera in quelle aree. Un modello di condivisione progettuale che potrà condurre a realizzare le opere in modo più funzionale alle esigenze di questa parte dell’Isola».

