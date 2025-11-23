Agenzia Entrate Palermo, si inaugura sala Livatino

Lunedì 1° dicembre verrà intitolata a Rosario Livatino la sala convegni della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate di via W. Konrad Roentgen a Palermo. Prima di entrare in magistratura, il giudice ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 era stato vicedirettore dell'Ufficio del registro ad Agrigento. Alla cerimonia, che inizierà alle ore 10, prenderanno parte il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo; il Sostituto procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo, Nino Di Matteo; l'Arcivescovo metropolita di Palermo, Corrado Lorefice, e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone. L'esperienza all'Ufficio del registro di Agrigento - Dopo avere conseguito, nel 1975, la laurea in giurisprudenza all'università di Palermo, Livatino viene assunto come vicedirettore presso l'Ufficio del registro di Agrigento. Un'esperienza di grande intensità professionale e affettiva. Quando, nel luglio 1978, riceve il fonogramma che gli annuncia l'inizio della carriera di magistrato, Livatino esprime profondo dispiacere per il fatto di dover lasciare l'Ufficio e il suo ambiente umano.