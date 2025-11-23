ou
Leoluca Orlando (Avs): " In Sicilia si pone la questione giudiziaria"

PoliticaCataniaPalermo

"Decine di esponenti del centrodestra sotto processo davanti a diversi tribunali in Sicilia sono una pesante questione giudiziaria e fanno emergere una devastante questione morale e politica. Accordi illeciti e incontri in salotti privati di Cuffaro e di altri "padrini"politici per concordare con dirigenti, professionisti e imprenditori bandi di appalto e concorsi su misura a favore di clienti politici e appaltatori corruttori. Un contagioso stile di vita che mortifica i diritti di cittadine e cittadini affidando a dirigenti e medici incompetenti la salute dei siciliani e ad imprese "amiche" gestione di rifiuti e attività sociali". Lo ha detto l'europarlamentare di Avs Leoluca Orlandoche stamattina ha partecipato al sit in organizzato dai M5S contro il governo regionale."Alla presentazione della mozione di sfiducia in Ars - ha aggiunto Orlando - deve corrispondere mobilitazione e indignazione civica per liberare la Sicilia da Schifani, Cuffaro, Dell'Utri e da quanti sono dagli stessi patrocinati nell'elezione e nella nomina e condizionati nella gestione a cominciare dall'attuale sindaco di Palermo".

