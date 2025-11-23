"No Ponte," conferenza stampa alla Camera dei deputati

Si terrà martedì 25 novembre alle 13, presso la Sala stampa della Camera dei deputati, la conferenza stampa di presentazione del Corteo Nazionale NO PONTE in programma a Messina il 29 novembre. "L'iniziativa - rende noto un comunicato - è promossa da un fronte ampio e trasversale: oltre 80 associazioni, comitati, partiti e movimenti che negli anni hanno espresso un impegno costante contro il progetto del Ponte sullo Stretto e per un modello di sviluppo reale, sostenibile e fondato sui bisogni dei territori."Durante la conferenza stampa saranno illustrati i contenuti politici della mobilitazione, alla luce anche dei recenti rilievi e dinieghi della Corte dei Conti, che hanno messo in evidenza criticità rilevanti del progetto:* assenza di coperture finanziarie certe, * rischi di squilibrio nella spesa pubblica, * elementi progettuali non definiti o incoerenti, * timori fondati sui potenziali impatti economici, ambientali e sociali, * incertezza sui tempi, sulla sicurezza e sulla governance dell'opera".