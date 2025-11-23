Calcio, Eccellenza: ottava vittoria consecutiva del Modica; ne fa le spese una buona Leonzio (2 a 0)

Il Modica non fallisce l'appuntamento con l'ottava vittoria consecutiva e doma una Leonzio che, in un paio di occasioni, ha messo in difficoltà la difesa dei padroni di casa con rapide ripartenze. Il pallino del gioco, comunque, lo ha avuto sempre il Modica che ha corso qualche rischio di troppo arrivando agli ultimi minuti di gioco con il minimo vantaggio ottenuto, dopo dieci minuti di gioco, con un gol di rara bellezza di Asero (nella foto): una parabola dal vertice sinistro dell'area ospite con il pallone che si insacca nel "sette". Qualche minuto primo c'era stata una occasione sciupata da Bonanno. La Leonzio sfiora il pareggio al 37' con Picchi:(il suo tiro è fuori di pochi centimetri), e con un tiro diretto in fondo alla rete bloccato da una grande parata di Romano. Il secondo tempo si apre con una "perla" di Sessa; rovesciata che si spegne sulla traversa della porta ospite. La Leonzio cerca di far valere le iniziative dell'ex Famà con rapide ripartenze ma è il Modica ad avere un'altra occasione all'87' con Bonanno che colpisce la traversa. Al secondo minuto di recupero l'arbitro concede un calcio di rigore abbastanza generoso al Modica per un presunto atterramento in area di Peluso: batte Bonanno che segna alla sinistra del portiere Caruso.