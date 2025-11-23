ou
Presentato il Consorzio di tutela Vini Valdinoto riconosciuto dal Ministero

EnogastronomiaSiracusa

“Un risultato storico per il nostro territorio, frutto di un lavoro costante e condiviso iniziato nel 2023”. Così l’on. Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera, commenta la presentazione ufficiale del Consorzio di Tutela Vini Valdinoto, riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e del Made in Italy come unico soggetto incaricato allo svolgimento delle funzioni di promozione, valorizzazione, tutela e vigilanza per le DOC Eloro, Noto, Siracusa e per la IGT Avola.
«Il Consorzio rappresenta una svolta strategica per il comparto vitivinicolo del Sud Est Sicilia – prosegue Cannata – capace di unire quattro denominazioni sotto un’unica guida, superando gli individualismi e costruendo una visione di sviluppo territoriale e di promozione internazionale del nostro patrimonio enologico.
A Noto ho partecipato alla presentazione ufficiale del Consorzio di Tutela Vini Valdinoto, un progetto che seguo personalmente dal 2023, quando — grazie al lavoro svolto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e del Made in Italy — è stato ottenuto il riconoscimento ufficiale e l’incarico istituzionale previsto dalla legge per la tutela delle nostre denominazioni.
Il Consorzio è oggi l’unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza e informazione del consumatore per le DOC Eloro, Noto, Siracusa e per la IGT Avola: un risultato storico per il nostro territorio.
Un solo Consorzio che tutela quattro denominazioni è la dimostrazione concreta della capacità di fare squadra, superare individualismi sterili e costruire una visione comune di sviluppo territoriale.
Come Governo, e con il Ministro Francesco Lollobrigida, continuiamo a lavorare al fianco dei produttori, nella difesa del vino italiano in Europa e nella tutela della qualità.
Allo stesso tempo sosteniamo l’enoturismo, perché crediamo che il vino non sia solo produzione, ma cultura, territorio, accoglienza e sviluppo economico. L’enoturismo può diventare un volano straordinario per la crescita di realtà come la nostra, creando lavoro e nuove opportunità.
Continueremo a sostenere questa filiera con serietà, impegno e fatti concreti.
Perché un grande vino nasce sempre da una grande comunità.

