Al Catania bastano 10 minuti per battere il Latina: il gol partita è di Forte

Il Catania torna a vincere al Massimino di fronte a 16 mila spettatori. d Contro il Latina finisce 1-0 grazie al gol decisivo di Francesco Forte, arrivato nel primo tempo al 9' su un’azione confezionata con grande rapidità. La squadra di Toscano non solo ha saputo amministrare il vantaggio, ma ha anche creato numerose occasioni per chiudere la partita, sfiorando più volte il raddoppio. Una prestazione solida e determinata, che consegna al Catania tre punti dal peso specifico enorme in ottica classifica.