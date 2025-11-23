ou
ULTIME NOTIZIE

Al Catania bastano 10 minuti per battere il Latina: il gol partita è di Forte

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Al Catania bastano 10 minuti per battere il Latina: il gol partita è di Forte

Al Catania bastano 10 minuti per battere il Latina: il gol partita è di Forte

SportCatania

Il Catania torna a vincere al Massimino di fronte a 16 mila spettatori. d Contro il Latina finisce 1-0 grazie al gol decisivo di Francesco Forte, arrivato nel primo tempo al 9' su un’azione confezionata con grande rapidità. La squadra di Toscano non solo ha saputo amministrare il vantaggio, ma ha anche creato numerose occasioni per chiudere la partita, sfiorando più volte il raddoppio. Una prestazione solida e determinata, che consegna al Catania tre punti dal peso specifico enorme in ottica classifica.

Potrebbero Interessarti