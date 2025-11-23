ou
ULTIME NOTIZIE

Uccide il padre a Brindisi, si costituisce accompagnato dalla madre

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
'Palermo in rosa', camminata di quasi 3 km contro i femminicidi

'Palermo in rosa', camminata di quasi 3 km contro i femminicidi

CronacaPalermo

Si è svolto "Palermo in Rosa" l'evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e i femminicidi.
Migliaia le persone che hanno percorso i circa tre chilometri del tracciato, con partenza e arrivo in piazza Verdi.
Sulla scalinata del Teatro Massimo è stata scattata la tradizionale e suggestiva foto di rito che, come sperano gli organizzatori, punta a diventare virale sui social per far viaggiare l' importante messaggio.
Allo start della manifestazione era presente anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: "Palermo, come tante altre città, ha subìto l'onta del femminicidio, uno dei reati più odiosi, che rappresenta la degenerazione di un amore malato. Occorre restituire ai rapporti uomo-donna speranza, volontà, capacità di pensiero e maturità dei comportamenti, oltre che affetto. Eventi come questo sono un'occasione unica e importante per riflettere tutti insieme". L'assessore allo Sport, Alessandro Anello, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: "È un'iniziativa molto importante che mette al centro il "no" alla violenza contro le donne. Noi, come Amministrazione comunale, stiamo facendo di tutto per sostenerla. Non è solo un evento sportivo, ma c'è molto di più. Il messaggio che si vuole lanciare è chiaro: bisogna riuscire a trasmettere a tutti i valori fondamentali. Palermo può e deve ambire a diventare città capofila di iniziative come questa".

Potrebbero Interessarti