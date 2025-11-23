'Palermo in rosa', camminata di quasi 3 km contro i femminicidi

Si è svolto "Palermo in Rosa" l'evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e i femminicidi.

Migliaia le persone che hanno percorso i circa tre chilometri del tracciato, con partenza e arrivo in piazza Verdi.

Sulla scalinata del Teatro Massimo è stata scattata la tradizionale e suggestiva foto di rito che, come sperano gli organizzatori, punta a diventare virale sui social per far viaggiare l' importante messaggio.

Allo start della manifestazione era presente anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: "Palermo, come tante altre città, ha subìto l'onta del femminicidio, uno dei reati più odiosi, che rappresenta la degenerazione di un amore malato. Occorre restituire ai rapporti uomo-donna speranza, volontà, capacità di pensiero e maturità dei comportamenti, oltre che affetto. Eventi come questo sono un'occasione unica e importante per riflettere tutti insieme". L'assessore allo Sport, Alessandro Anello, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: "È un'iniziativa molto importante che mette al centro il "no" alla violenza contro le donne. Noi, come Amministrazione comunale, stiamo facendo di tutto per sostenerla. Non è solo un evento sportivo, ma c'è molto di più. Il messaggio che si vuole lanciare è chiaro: bisogna riuscire a trasmettere a tutti i valori fondamentali. Palermo può e deve ambire a diventare città capofila di iniziative come questa".