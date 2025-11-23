ou
ULTIME NOTIZIE

Pallanuoto, l'Ortigia incassa un'altra sconfitta: a Trieste perde per 20 a 15

SportSiracusa

Nonostante le assenze e gli acciacchi, un’Ortigia orgogliosa e determinata lotta per quattro tempi sul difficile campo di Trieste, contro una rivale più forte, arrendendosi, per stanchezza, solo negli ultimi minuti. L’approccio alla gara degli uomini di Piccardo, questa volta, è molto positivo ed evidenzia compattezza, concentrazione e lucidità. I biancoverdi sono sul pezzo e, dopo un primo tentativo di allungo dei giuliani, rispondono con carattere e qualità, soprattutto in fase offensiva e a uomo in più. L’Ortigia, infatti, nuota e lotta, mostrando un atteggiamento che fino ad oggi si era visto poche volte, e riesce perfino a chiudere in vantaggio (8-7) la prima metà del match. A quel punto, i biancoverdi, con due cambi in meno a disposizione, pagano un po’ di stanchezza e si inceppano in fase offensiva, subendo il ritorno di Trieste che arriva fino al +3. Ci pensa però lo scatenato Carnesecchi, migliore in acqua oggi, a ridurre lo svantaggio al minimo prima dell’ultimo quarto. L’Ortigia continua a combattere e resta agganciata agli avversari fino a metà frazione, poi gli uomini di Mirarchi accelerano, ampliando il punteggio fino a un +5 che appare un po’ bugiardo rispetto all’equilibrio che ha caratterizzato la gara. Finisce 20 a 15 per i giuliani.

