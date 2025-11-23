ou
Ucraina, a Ginevra vertice su Piano Trump: Rubio 'fiducioso che concluderemo"

Fatti&Notizie

Ucraina, a Ginevra incontro Ue-Usa-Ucraina. Rubio: "Piano scritto da Stati Uniti, non è lista desideri di Mosca"
Diplomazie al lavoro oggi a Ginevra, dove rappresentanti delle potenze europee partecipano ai colloqui con Stati Uniti e Ucraina sul piano di pace proposto dagli Usa. La delegazione ucraina presente in Svizzera ha tenuto in mattinata un primo incontro con rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito. Lo ha riferito su Telegram Andriy Yermak, a capo della delegazione, aggiungendo che "la prossima riunione avrà luogo con la delegazione americana".

Domani, invece, i vertici Ue hanno convocato un incontro straordinario sull'Ucraina con tutti i 27 leader dell'Unione Europea, a margine del summit Ue-Unione Africana a Luanda.

Rubio: "Sono ottimista, fiducioso che concluderemo"
Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato di essere "molto ottimista", dopo una giornata di discussioni con funzionari ucraini ed europei a Ginevra su una proposta per porre fine alla guerra in Ucraina. "Penso che abbiamo fatto enormi progressi", ha detto ai giornalisti presso la missione statunitense a Ginevra, aggiungendo: "Abbiamo fatto davvero dei progressi, quindi sono molto ottimista sul fatto che ci arriveremo in un lasso di tempo ragionevole, molto presto".

Trump: "Da leadership di Kiev zero gratitudine nei nostri confronti"
"La 'leadership ucraina'non ha espresso alcuna gratitudine per i nostri sforzi e l'Europa continua ad acquistare petrolio dalla Russia" ha detto il presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, mentre a Ginevra sono in corso le discussioni con delegazioni di Unione Europea e Ucraina sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti.

