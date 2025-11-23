Italia da sogno vince la Coppa Davis

L'Italia ha vinto la Coppa Davis 2025. Oggi, domenica 23 novembre, gli azzurri hanno battuto la Spagna 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, che hanno sconfitto rispettivamente Carreno Busta e Munar. Si tratta del terzo trionfo consecutivo per la Nazionale capitanata da Filippo Volandri dopo i successi del 2023 e 2024.

Berrettini ha portato in vantaggio l'Italia nella finale battendo 6-3, 6-4 Pablo Carreno-Busta nel primo singolare aggiudicandosi il match grazie ad un break per set. Poi in una sfida al cardiopalma Cobolli si è imposto in rimonta su Jaume Munar in tre set con il punteggio di 1-6, 7-6 (7-5), 7-5 in quasi 3 ore di gioco. Cobolli, travolto nel primo set, ha ribaltato il match con una strepitosa rimonta: sotto 0-1 in avvio di secondo set con un break da recuperare, l'azzurro ha risalito la china e si è preso il parziale al tie-break. Terzo set senza scossoni fino al dodicesimo game: Cobolli ha sfondato e chiuso i conti con il break d'oro: game, set, match e Coppa Davis.

Le congratulazioni della premier Meloni

"Determinazione, talento e cuore: l’Italia trionfa ancora in Coppa Davis. Campioni!" scrive la premier Giorgia Meloni sui social.