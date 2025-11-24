Con una scacciacani rapinano tre persone: presi 2 minori a Catania

Armati di scacciacani rapinano tre persone per racimolare pochi euro. La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due 17enni catanesi, che nella notte tra il 19 e il 20 novembre scorsi hanno messo a segno tre colpi nell'arco di un'ora. Le vittime hanno raccontato ai poliziotti di essere state avvicinate da due ragazzi, in sella a uno scooter, che dopo averli minacciati facendo intendere di essere armati hanno preteso la consegna del denaro in contante che avevano a disposizione. Grazie all'identikit fornito dalle vittime, gli agenti hanno rintracciato i due tra via Ventimiglia e via Conte Ruggero. Alla vista della volante, i 17enni hanno accelerato, percorrendo contromano e a tutta velocità la strada, facendo cadere a terra uno dei poliziotti che aveva intimato loro l'Alt e continuando nella loro fuga fino a quando non si sono scontrati con un monopattino. Dopo essere stati bloccati, sono stati arrestati per rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati con due passamontagna e una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Addosso avevano una somma di denaro in parte riconducibile alle rapine commesse poco prima. Per la restante parte di denaro sono in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza illecita, non escludendosi la possibilità che vi siano altre vittime. I due 17enne sono stati condotti in due differenti centri di permanenza per minorenni, uno di Catania e l'altro di Caltanissetta, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.