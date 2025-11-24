Catania, in garage 13 chili di polvere da sparo: denunciato

Un 57enne incensurato di Scordia (Catania) è stato denunciato dai carabinieri per detenzione abusiva di armi, esplosivi e munizioni. Durante una perquisizione domiciliare, sul tavolo del salotto i militari hanno notato la presenza di una grande quantità di cartucce per fucile da caccia, vari macchinari necessari alla ricarica delle munizioni per armi da fuoco e un centinaio di cartucce già assemblate per pistola calibro 357 magnum, 6.35, 9 e 45. Nel garage, invece, c'erano oltre 13 chili di polvere da sparo, ulteriori macchinari per la produzione di cartucce e circa 150 chili di materiale vario necessario per la ricarica delle munizioni che, complessivamente, ammontano a ben 2.089 unità di vario calibro. I carabinieri hanno proceduto anche al ritiro cautelare delle armi regolarmente detenute dal 57enne, in particolare tre pistole calibro 6,35, 357 magnum e 45, e 10 fucili da caccia calibro 12 e 20.