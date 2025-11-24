'Oltre il silenzio' sportello Cisl a Palermo contro violenza sulle donne

Si chiama Oltre il silenzio lo sportello aperto dalla Cisl Palermo Trapani nella sede sindacale di via Sacra Famiglia nel capoluogo siciliano in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre domani. Obiettivo: affiancare, sostenere sia legalmente, sia psicologicamente, sia attraverso la conoscenza delle misure esistenti, le vittime che decidono di uscire dal vortice della violenza di genere, nei luoghi di lavoro e in ambito familiare. "Attraverso la consulenza professionale di uno psicologo, un avvocato, un'assistente sociale, e operatori informati su tutte le misure che hanno l'obiettivo di sostenere anche economicamente le vittime della violenza - spiega Vania Pellerito responsabile del coordinamento di genere della Cisl Palermo Trapani e dello Sportello Oltre il Silenzio - vogliamo fornire un aiuto concreto a tutte quelle donne che hanno paura,ma che devono sapere di non essere sole, di poter contare, non solo sulla nostra comprensione, ma anche del nostro sostegno concreto".