Humanity 1 soccorre 70 migranti e li porta a Lampedusa

Dopo la chiamata di soccorso di Alarm Phone, la Humanity 1 ha salvato 70 migranti, tra cui donne, bambini e un neonato. Erano su un'imbarcazione in legno da oltre 24 ore, in balia delle onde, con il motore rotto e senza attrezzature di salvataggio. Tutti esausti, con sintomi di ipotermia hanno ricevuto le prime cure a bordo della nave di Sos Humanity che ha fatto rotta su Lampedusa, quale porto sicuro assegnato dalle autorita' italiane, come rende noto la ong tedesca.