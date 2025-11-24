ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, "La Traviata" inaugura la stagione musicale della Fondazione Teatro Garibaldi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Humanity 1 soccorre 70 migranti e li porta a Lampedusa

Humanity 1 soccorre 70 migranti e li porta a Lampedusa

CronacaAgrigento

Dopo la chiamata di soccorso di Alarm Phone, la Humanity 1 ha salvato 70 migranti, tra cui donne, bambini e un neonato. Erano su un'imbarcazione in legno da oltre 24 ore, in balia delle onde, con il motore rotto e senza attrezzature di salvataggio. Tutti esausti, con sintomi di ipotermia hanno ricevuto le prime cure a bordo della nave di Sos Humanity che ha fatto rotta su Lampedusa, quale porto sicuro assegnato dalle autorita' italiane, come rende noto la ong tedesca.

Potrebbero Interessarti