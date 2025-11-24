Dipendenti pulizie rubavano in un supermercato, 8 denunciati a Palermo

Otto addetti alle pulizie hannorubato nottetempo merce nel supermercato Lidl di via FilippoPecoraino, a Palermo, per un totale di quasi 2 mila euro. Daqualche settimana sono stati registrati ammanchi nell'eserciziocommerciale del quartiere Brancaccio e nel corso della notte gliagenti sono intervenut,i sulla scorta di una segnalazione, perun furto in corso. I poliziotti hanno trovavo gli addetti allepulizie (tutti dipendenti di un'impresa esterna), circostanzaconfermata dal capoarea della catena commerciale. Prima dell'intervento della polizia, gli addetti allavigilanza avevano notato dei movimenti tra il punto vendita el'area di parcheggio. Ispezionati un furgone e altre auto, hannotrovato alimenti freschi e surgelati, conserve, alcolici,prodotti per la casa, utensili e un armadietto ancora imballato Le otto persone hanno prima negato e poi hanno ammesso tutto.Sono in corso indagini per verificare se gli stessi denunciatisono i responsabili degli altri furti avvenuti in precedenza.