Kiev, piano cambiato: ora decisioni a Zelensky-Trump

l piano in 28 punti, così come tutti lo vedevano, non esiste più. Alcuni punti sono stati eliminati, altri sono stati modificati.

Non un solo commento da parte ucraina è rimasto senza risposta": lo afferma il consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, Oleksandr Bevz.

Le decisioni finali sulle questioni più problematiche, aggiunge, spetteranno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.