L'addio a Ornella Vanoni tra applausi e commozione

Addio a Ornella Vanoni tra applausi e commozione nei funerali di oggi, lunedì 24 novembre. Il feretro della cantante, morta venerdì a 91 anni, ha lasciato la chiesa di San Marco, a Milano, dopo la cerimonia iniziata alle 14.45.

A celebrare la funzione è stato don Luigi Garbini. Tra i presenti ai funerali nelle prime panche ci sono il cantante Ron, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il sottosegretario Gianmarco Mazzi. E poi Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Mara Maionchi, Dori Ghezzi, Roberto Vecchioni, Gianna Nannini, Iva Zanicchi, l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il questore di Milano, Bruno Megale e il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia.

Nella sua omelia, don Luigi Garbini ha celebrato Ornella Vanoni durante la cerimonia funebre: “Quasi un secolo di vita ha passato dentro il teatro, con le visioni, il cinema, le canzoni. In tutti questi casi, come ha osservato recentemente Gino Castaldo, è sempre stata la musica a impossessarsi di lei. Sappiamo bene che i posseduti sono come dei tarantolati, cioè non possono opporsi al morso della musica. Ornella è stata posseduta dalla musica dall'inizio della sua vita alla fine”.